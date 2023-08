Game of Thrones, che fine ha fatto il sequel di Jon Snow? Tutto quello che sappiamo

I fan di Game of Thrones sono entusiasti di conoscere i nuovi progetti che riguardano il franchise la cui serie madre si è conclusa con l'ottava stagione nel 2019. Tra le varie indiscrezioni circola quella di un sequel formato serie tv su Jon Snow, uno dei personaggi principali della serie principale, interpretato da Kit Harington.

Al momento la serie non ha ancora ottenuto il via libera da HBO e sarebbe ancora in una fase embrionale. Nel caso dovesse essere confermata la produzione, Kit Harington riprenderà il ruolo di Jon Snow. Anche George R.R. Martin, autore della serie letteraria Le cronache del ghiaccio e del fuoco su cui è basato il franchise, potrebbe essere interessato ad un coinvolgimento nel progetto. Scoprite se secondo la redazione di Everyeye serve davvero una serie su Jon Snow.



La notizia di una serie spin-off su Jon Snow era stata pubblicata nel giugno 2022, confermata successivamente da Martin sul suo blog.

Secondo lo scrittore il titolo provvisorio dovrebbe essere Snow, e sarebbe stato proprio Harington ad avallare l'idea di una prosecuzione delle vicende del suo personaggio.

Tuttavia, potrebbe passare parecchio tempo prima di poter vedere Snow sul piccolo schermo. In attesa della conferma di HBO, è plausibile pensare che un ipotetico debutto non arrivi prima di tre o quattro anni dall'annuncio ufficiale.



L'unica certezza al momento è l'eventuale presenza di Kit Harington nel progetto. Di recente, Liam Cunningham ha avanzato dubbi su Snow, dopo aver cercato di contattare Kit Harington e non aver ricevuto risposta.