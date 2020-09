Game of Thrones: ci sarà mai un sequel? Tutto quel che sappiamo sul futuro del franchise

Il finale di Game of Thrones ha lasciato la maggior parte degli spettatori delusi, sia per la storia, sia per i destini dei personaggi. Di recente, Nikolaj Coster-Waldau si è espresso sulla petizione per riscrivere il finale di GOT, e molti sperano che prima o poi HBO decida di tornare suoi suoi passi e dare una conclusione migliore alla serie.

Non è la prima volta che un attore del cast si espone riguardo alla controversa conclusione della serie scritta da David Benioff e Dan Weiss. Già in precedenza Charles Dance aveva espresso il suo dissenso per l'ottava stagione de Il Trono di Spade, augurandosi di vedere, prima o poi, un finale migliore.

Per il momento, HBO sembra non fare sconti, e già più di una volta si è espressa circa la volontà di non tornare a Westeros, almeno per quanto riguarda le vicende de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, o di un possibile sequel delle stesse Cronache. Perché l'emittente televisiva statunitense ha già in cantiere diversi altri progetti legati al franchise ideato da George R.R. Martin. Il primo spin-off, che doveva essere un prequel ambientato migliaia di anni prima delle avventure viste in GOT, è stato cancellato per motivi ancora ignoti. Proprio a riguardo, da poco Naomi Watts si è espressa sul prequel La lunga notte, che avrebbe dovuto aprire il ciclo a una serie di show adattati sotto la supervisione di Martin stesso.

Un destino più fortunato invece sembra aver avuto l'altro spin-off, House of the dragon, già annunciato ufficialmente presso i canali social di HBO e per il quale la produzione dovrebbe essere già partita, per uscire (attualmente, se non ci saranno rimandi) nel corso del 2022. La serie dovrebbe narrare delle vicende che hanno portato i Targaryen a regnare su Westeros, ma non abbiamo ancora ulteriori dettagli.

Sicuramente, la notizia delle proteste dei fan non è sfuggita a Martin, che aveva dichiarato, non troppo tempo fa, che: "la gente conosce un finale, ma non IL finale", alludendo al fatto che i due libri rimanenti alla saga, che sono in corso di stesura, potrebbero farci conoscere una conclusione diversa, magari più apprezzata, della saga. E chissà che, una volta che avremo letto anche l'ultimo libro delle Cronache, rimanendone soddisfatti, anche HBO non ci ripensi e decida di fare un remake o perché no addirittura un sequel, anche sotto forma di lungometraggio, per rimediare alla sfortunata fine di una delle serie più amate della storia; sarebbe possibile con un sequel donare ad alcuni personaggi un destino migliore, oppure una conclusione delle proprie vicende, come un già discusso possibile sequel sulle sorelle Arya e Sansa Stark.