Game of Thrones: Ser Davos spiega il 'Dracarys' di Missandei

L'ultima scena dell'episodio 8x04 di Game of Thrones è una di quelle che non si dimentica facilmente. Al di là dell'impatto emotivo, però, un dettaglio ha incuriosito tutti gli spettatori e riguarda la parola pronunciata da Missandei in chiusura della puntata.

Negli attimi immediatamente precedenti alla sua decapitazione, infatti, alla fidata consigliera di Daenerys viene chiesto da una beffarda Cersei quali siano le sue ultime parole. Missandei si limita a guardare davanti a sè, in direzione della sua amica e regina e di Verme Grigio, e a pronunciare a mo' di rabbioso grido di guerra il comando con cui Dany ordina ai draghi di far fuoco: "Dracarys".

Il perché di questa scelta si presta a varie interpretazioni. Una delle più autorevoli arriva dal cast stesso di Game of Thrones, per la precisione da Liam Cunningham, interprete di Ser Davos Seaworth: "Suppongo sia aperto a varie interpretazioni, ma il 'Dracarys' di Missandei credo fosse rivolto alle persone davanti a lei non come 'radete al suolo la città'. Il personaggio di Missandei è piacevole, dolce, bello, leale, e penso che Missandei, con quella parola, volesse dire: 'Non pensate a me, non preoccupatevi di me. Non lasciate che io vi distolga dal fare la cosa giusta'" ha dichiarato l'attore ad IGN.

"Non penso che dietro quella parola ci fosse cattiveria o la volontà di dare il permesso alla Khaleesi di bruciare tutto, di distruggere tutto. Ma che fosse così o no, ci toccherà scoprirlo" ha poi concluso Cunningham. A proposito di interpretazioni: qualcuno ha scorto nella sigla di questa stagione di GoT la conferma riguardo una certa teoria riguardo i draghi. Per chi volesse un anticipo del prossimo episodio, intanto, alcune foto sono già online.