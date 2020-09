Game of Thrones: tutto quello che nella serie non abbiamo mai visto

Game of Thrones, e nonostante il numero di spettatori sempre crescente, ha deluso tanti fan per la conclusione delle vicende narrate a Westeros. Con lo spin-off House of the Dragon in uscita nel 2022, coloro che hanno amato i libri sperano che questo adattamento televisivo possa rispondere alle domande lasciate in sospeso.

Per poter godere a pieno della trama de Il Trono di Spade (e riuscire a colmare alcuni buchi di trama) è caldamente consigliato recuperare i libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, scritti da George R. R. Martin, e che hanno ispirato la serie TV scritta da David Benioff e Dan Weiss. Oggi vi mostriamo alcuni dei dettagli migliori che avete perso se non avete mai letto i libri.

Prima di tutto, vi siete mai chiesti che cosa abbia spinto davvero i guardiani della notte a uccidere Jon Snow (Kit Harington)? Molti hanno pensato che il sentimento dei suoi compagni fosse guidato soprattutto dal giovane Olly (Brenock O'Connor), personaggio creato dallo show e non presente nei libri, sentendosi tradito dall'alleanza di Jon con il popolo libero, perché ne avevano ucciso i genitori. Nei libri, l'assassinio è guidato soprattutto da motivi politici, perché i guardiani volevano difendere le loro tradizioni contro un leader progressista come Jon.

Oltre ad alcuni personaggi aggiunti, altri sono stati totalmente rimossi dalla serie: per esempio, Belwas il Forte, Rodrick e Barbrey Ryswell, Jeyne Poole e, l'assenza più importante, Lady Stoneheart; proprio di recente, gli showrunner di GOT hanno spiegato l'assenza di Lady Stoneheart nella serie, ma, nonostante, questo i fan sono rimasti delusi della sua assenza.

Altri personaggi hanno avuto un arco narrativo ben più importante, e non sono (ancora) morti, come Barristan Selmy, interpretato nella serie da Ian McElhinney. L'attore non si è lasciato sfuggire alcuni commenti piuttosto negativi sul destino del suo personaggio nello show televisivo.

Ci sarebbero molte altre questioni rimaste solamente accennate, o addirittura assenti nella serie Game of Thrones, ma vogliamo chiudere con quella più eclatante: la profezia su Azor Ahai, o il Principe che fu promesso. In Game of Thrones non siamo andati oltre a qualche citazione (e tante speranze disilluse), mentre la sua importanza nei libri è cruciale, e a detta dello stesso Martin, lo sarà anche per il finale.

Quali sono per voi i migliori episodi narrati nei libri delle Cronache non presenti in GOT? Fatecelo sapere nello spazio commenti!