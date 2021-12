Game of Thrones, serie prequel cancellata dopo il pilot da 30 milioni di dollari

Mentre si avvicina il debutto di House of the Dragon e procede lo sviluppo di Tales of Dunk and Egg, l'ex-presidente di WarnerMedia Entertainment Bob Greenblatt racconta nel suo nuovo libro che un altra serie prequel di Game of Thrones avrebbe subito una battuta d'arresto dopo la realizzazione di un pilot da 30 milioni di dollari.

Mentre è ormai certo che nel 2022 vedremo la prima serie prequel di Game of Thrones, come annunciato dall'uscita del trailer di House of the Dragon, le altre produzioni spin-off sembrano andare più a rilento. E se ieri è stato annunciato il nome di un produttore esecutivo e sceneggiatore di Tales of Dunk and Egg, c'è un altro prequel che a quanto pare non vedrà mai la luce.

Non sono stati resi noti i dettagli di questo progetto, ma sembra che si tratti della serie che avrebbe visto Naomi Watts impegnata in uno dei ruoli principali, e alla quale stavano lavorando la sceneggiatrice Jane Goldman e la regista S.J. Clarkson.

Stando a quanto dichiara Greenblatt nel suo ultimo libro "Tinderbox", la decisione di non proseguire con la produzione dello spin-off è stata presa dopo la visione dell'episodio pilota, la cui realizzazione è costata oltre 30 milioni di dollari.

"Quando ho visto il montaggio del pilot pochi mesi dopo che ero arrivato, ho detto al capo di HBO Casey Bloys: 'Questo non funziona, non credo che rispetti le promesse della serie originale'" ricorda l'ex dirigente. "Lui ha concordato con me, ed è stato un sollievo. Quindi purtroppo abbiamo deciso di staccare la spina. C'era un'enorme pressione e non credo che avrebbe funzionato".