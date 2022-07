Game of Thrones, una serie sui supereroi di Westeros era tra le idee di HBO!

Nell'ultimo decennio Game of Thrones si è ritagliata una fetta importante del panorama culturale mondiale legato alle serie tv, portando i miti della saga letteraria di George R.R. Martin a nuovi livelli. Dalla fine della serie i fan si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro del franchise: la risposta sono stati i prequel/sequel.

In primis House of the Dragon, che debutterà presto su HBO. Poi di recente anche l'annuncio sulla serie dedicata a Jon Snow, con il ritorno di Kit Harington.



Per quanto riguarda House of the Dragon, in particolare, secondo un report recentemente pubblicato, tra i concept c'era anche "un team di supereroi composto dai leggendari Sette Dei di Westeros, come fossero persone reali".

La serie avrebbe seguito le vicende di Father, Smith, Warrior etc. e secondo un insider citato nel report non si è andati molto lontani da questa scelta.



"Abbiamo provato di tutto. Non avevamo idee troppo strane" ha chiarito Casey Bloys, dirigente HBO.

Nel resoconto ci sono altre indicazioni su quelli che potrebbero essere altri spin-off di Game of Thrones; un trio di ipotetiche serie tv tra cui 9 Voyages, Flea Bottom e 10.000 Ships, senza dimenticare una potenziale serie animata.

"Preferirei non soffermarmi su un numero a caso: voglio tre, cinque o dieci show, qualunque cosa sia" ha ribadito Bloys "Cerco di riflettere con il team: quali sono i personaggi sui quali vale la pena soffermarsi? [...] Se lo show è buono lo faremo".



