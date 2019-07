Game of Thrones: anche il series finale nominato agli Emmy, ma in fan non sono contenti

Interessanti dunque le reazioni dei fan su Twitter alla notizia della candidatura dell'episodio, che ha una valutazione del 49% su Rotten Tomatoes , secondo cui si tratta di una nomination immeritata, e ottenuta a discapito di altre puntate come "A Knight of the Seven Kingdoms", definita da un utente come "un capolavoro di scrittura".

Come vi abbiamo raccontato sono da poco ufficiali le nomination agli Emmy 2019 , i premi più importanti a livello televisivo, spesso definiti come "gli Oscar della TV" per il loro prestigio. A fare il pieno di candidature è stato Game of Thrones , ma la cosa non sembra piaciuta molto ai fan.

why did d&d get nominated for best writing in a drama series for the emmys for the game of thrones season finale... make it make sENSE pic.twitter.com/Es9oRVFq3c — 💕 (@velarisss) 16 luglio 2019

TFW Game of Thrones gets an Emmy nomination for their finale episode’s writing pic.twitter.com/JiGrCnXuUi — Alani Vargas (@alanimv) 16 luglio 2019

Game of Thrones got 32 nominations in the #Emmys despite the underwhelming finale, okayish writing, Starbucks error, water bottle error, numerous plotholes.



Meanwhile Daniel and David pic.twitter.com/e8QFhuaC0n — Jagzzz💖 (@iamjagriti_) 16 luglio 2019

The Game of Thrones writers receiving their Emmy nomination for best writing for the season finale after screwing over the entire fan base #Emmys pic.twitter.com/95Fs4j0DOT — danielle carpenter 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@DaniC887) 16 luglio 2019

The GoT Finale Was Nominated For An Emmy For Outstanding Writing (i mean... u already know how I feel about this 🤨) https://t.co/r2Z0gs5aOI — ellie schnitt (@holy_schnitt) 16 luglio 2019

tfw you realize we could have Green Book and the Game of Thrones finale winning a writing Oscar and #Emmy, respectively, this year pic.twitter.com/6DTiKRmsou — joyce eng (@joyceeng61) 16 luglio 2019