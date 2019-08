Game of Thrones: gli showrunner si sono divertiti a dare falsi copioni agli attori

A quanto pare, David Benioff e D.B. Weiss, gli showrunner della serie di successo targata HBO, Game of Thrones, sono dei veri burloni. Alfie Allen, a.k.a. Theon Greyjoy, ne sa qualcosa...

Secondo quanto raccontato dall'attore britannico al The Late Late Show with James Corden, D&D, come sono solitamente chiamati Benioff e Weiss, gli avevano riservato uno scherzo alquanto cattivello.

Durante la seconda stagione dello show, il personaggio di Allen tradisce gli Stark e occupa Grande Inverno, "sbarazzandosi" di Bran e Rickon. Nel sesto episodio della stagione, Theon si impegna nel dare un discorso alquanto sentito ai propri uomini, che in cambio lo zittiscono tramortendolo.

Ma il copione dato ad Allen per quella scena, avrebbe avuto una differenza fondamentale secondo l'attore: "Nel copione che mi hanno dato, ci sono io che attacco con questo discorso, piuttosto entusiasmante, se posso permettermi di dire, di fronte ai miei uomini. Alla fine del discorso, Bran (Isaac Hempstead Wright) viene fuori da dietro di me e mi accoltella dicendo 'Questa è la mia Grande Inverno, non la tua'. Così ho scoperto che sarei dovuto morire".

In realtà, come abbiamo visto, Theon sopravviverà fino all'ottava stagione della serie dove, neanche a dirlo, si sacrificherà per salvare Bran. Eppure, Allen ha creduto diversamente per almeno tre settimane, fino a quando i suoi colleghi non hanno convinto gli showrunner che fosse il caso di rivelare la verità all'attore: "La gente sul set credeva che ci fossi rimasto davvero male [e che mi stessi tenendo tutto dentro], così ha chiesto loro di farmi sapere al più presto che fosse uno scherzo. Ma in realtà io stavo bennissimo" confessa Alfie ridendo.

Ma a quanto pare, Allen non è stata l'unica vittima degli scherzi di D&D: "Credo che avessero fatto una cosa del genere con Kit (Jon Snow). C'era questo estraneo che gli aveva bruciato tutti i capelli, e così per il resto della stagione avrebbe dovuto indossare una calotta per far vedere che il suo personaggio era pelato".

E a proposito di script, è stato da poco diffuso online quello (vero) del discusso episodio finale dell'ottava e ultima stagione di Game of Thrones (e di cui qui trovate la nostra recensione).