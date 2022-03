Game of Thrones, showrunner non coinvolti negli spin-off: arriva la conferma di D.B. Weiss

Mentre la petizione per rigirare il finale do Game of Thrones continua a raccogliere firmatari, ci è giunta la notizia che i suoi showrunner non sono stati minimamente coinvolti nei vari spin-off messi in produzione da HBO, House of the Dragon compreso.

La conferma è arrivata nelle scorse ore da D.B. Weiss che con David Benioff ha curato l'adattamento de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. In un'intervista rilasciata a EW ha detto:

"Tutto sommato, ci abbiamo messo 11 anni a fare quello spettacolo. Quando dico 11 anni, intendo davvero ogni istante di quegli 11 anni, tutto il giorno, ogni giorno per 11 anni. È stato il decennio migliore della nostra vita. È ancora impossibile da credere, sembra un po' come un sogno, ma siamo arrivati ​​a un punto in cui era abbastanza chiaro che noi eravamo arrivati ​​alla fine del nostro percorso con questo mondo. Per noi, era tempo di andare avanti ed essere eccitati e terrorizzati all'idea di costruire qualcos'altro, costruire qualcos'altro e farlo ancora bene".

Le incoerenze dell'ultima stagione di Game of Thrones sono davvero tante e D.B. Weiss e David Benioff sono stati molto criticati dai fan della saga creata da George RR Martin per il modo frettoloso in cui hanno concluso le cose e per tale ragione sembra chiara la scelta di HBO di non coinvolgerli in ulteriori spin-off. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.