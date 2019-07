Game of Thrones: gli showrunner non parteciperanno al San Diego Comic-Con

Dopo il pieno di candidature agli Emmy di Game of Thrones, molti fan pensavano che il San Diego Comic-Con sarebbe stato l'evento perfetto per festeggiare la stagione finale della serie. A causa di impegni non specificati però, ci saranno delle grandi assenze tra il cast che farà parte del panel.

I nomi che hanno fatto più scalpore sono ovviamente quelli di David Benioff e D. B. Weiss, showrunner criticati da un gran numero di appassionati a causa del finale de Il Trono di Spade. Questa doveva essere la prima apparizione pubblica dei due dopo la controversa conclusione della serie, ma la casa di produzione con sede a New York non ha fatto sapere quali sono i motivi che hanno portato alla cancellazione del loro impegno.

Sono in molti a pensare che la loro assenza sia stata causata anche dal backlash dei fan di Game of Thrones per il finale, candidato per un Emmy Awards.

Oltre agli showrunner non saranno presenti Iain Glen (Jorah Mormont), Nathalie Emmanuel (Missandei) e il regista Miguel Sapochnik. Invece tutti gli appassionati della storia scritta da George R.R. Martin potranno fare le loro domande agli interpreti di Verme Grigio, Samwell Tarly, Jaime Lannister, Davos Seaworth, Varys, Arya Stark e Bran Stark.