Game of Thrones, gli showrunner pensavano che la tazza di caffè sul set fosse uno scherzo

Ormai è passato più di un anno dalla fine di Game of Thrones ma sono ancora molti gli aneddoti che possono essere raccontati su quella che è stata una della serie tv più seguite ed amate di sempre.

L'ottava stagione è stata accolta dal pubblico in maniera piuttosto contrastante, in molti infatti non hanno apprezzato l'eccessiva fretta con cui sono state concluse le vicende per la lotta al Trono di Spade e soprattutto il modo in cui sono stati trattati alcuni personaggi.

Uno dei momenti più discussi di questa stagione conclusiva di Game of Thrones è stato però un incredibile errore di scena. Ricorderete tutti quella tazza di caffè di un noto marchio apparsa accanto alla Daenerys Targaryen di Emilia Clarke. Alcuni hanno pensato a lungo che si trattasse di pubblicità occulta ma ora gl showrunner raccontano di essere rimasti senza parole per quella dimenticanza della crew e di aver addirittura creduto che si trattasse di uno scherzo o un fotomontaggio.

In Fire Cannot Kill a Dragon, libro dedicato al dietro le quinte di GoT, Benioff ha raccontato: "Non potevo crederci. Quando abbiamo ricevuto l'email al riguardo il giorno successivo, onestamente pensavo che qualcuno ci stesse prendendo in giro, perché c'erano già state bufale di questo tipo. Spesso si parlava di aerei sullo sfondo o di fotomontaggi realizzati con Photoshop. Mi sono detto che una tazza di caffè sul set si sarebbe fatta notare, e invece poi ho riguardato la scena e sono rimasto senza parole".

"Ho visto quella ripresa mille volte . Tutti noi riguardiamo spesso le scene e come i personaggi stanno sul set", ha aggiunto Weiss. "Mi sentivo come se fossimo i protagonisti di uno strano esperimento di psicologia, dove non vedi i gorilla correre sullo sfondo perché stai contando i palloni da basket. Molte produzioni hanno errori di questo tipo, qualcuno indossa un orologio da polso in Spartacus ad esempio. Ma ora le persone possono riguardare le scene più volte, accorgersi degli errori e diffondere la notizia in tempo reale".

