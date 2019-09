Game of Thrones: gli showrunner raccontano la loro scena preferita della stagione finale

Il finale di Game of Thrones ha provocato del malcontento in molti fan e lo stesso George Martin ha specificato che i libri non verranno influenzati da quanto visto in TV. Gli showrunner DB Weiss e David Benioff non sono stati molto loquaci in merito, ma ora hanno rivelato la loro scena preferita della stagione conclusiva.

Intervistati da Star Channel, i due hanno rivelato la loro preferenza per una scena che compare in uno degli episodi che non hanno né scritto, né diretto: A Knight of the Seven Kingdoms.

L’episodio, infatti, è stato scritto da Bryan Cogman, con David Nutter alla regia.

Il momento che più ha colpito i due showrunner è quello che dà il titolo all’episodio, ossia la scena in cui Brienne diventa cavaliere. Beinoff ha spiegato: “Brienne è sempre stata uno dei miei personaggi preferiti e il momendo in cui viene nominata cavaliere da Jaime Lannister è un momento fantastico della storia, così come vedere il volto di Gwen in quegli istanti. Avrò visto quella scena 400 volto e ogni volta mi cattura”. Anche Gwendoline Christie (Brienne) aveva confessato che è la sua scena preferita dell’intera stagione. “È commovente che Brienne riesca a ottenere ciò che vuole”.

Benioff e Weiss hanno anche speso alcune parole sull’intera esperienza con Got. “Non pensavamo che lo show sarebbe diventato così grande perché le prime volte che siamo andati a girare nell’Irlanda del Nord gli addetti alla dogana ci chiedevano cosa fossimo venuti a fare”. I due spiegavano che stavano lavorando a una serie e la risposta era “cosa è Game of Thorns?”(sic). Ma intorno alla terza stagione hanno rivisto uno di quei doganieri con in mano una copia del libro di Martin. “A quel punto abbiamo capito che qualcosa stava attraversando la soglia della conoscenza pubblica”.



La conclusione di Game of Thrones è stata commentata anche da Kit Harrington, che ha espresso soddisfazione per la coerenza delle scelte fatte. Nella schiera di chi ha apprezzato c'è anche Alfie Allen che ha parlato positivamente del percorso di Theon.