Game of Thrones: gli showrunner si separano dalla Management 360

David Benioff e D.B. Weiss, showrunner di Game of Thrones, dopo aver concluso la loro esperienza con la serie HBO, hanno annunciato la separazione dal loro manager di lunga data, Guymon Casady della Management 360. I due autori hanno comunicato la decisione tramite una nota ufficiale diffusa pubblicamente nelle ultime ore.

"Guymon è stato un buon amico e partner per molti anni, e non vediamo l'ora che arrivi il prossimo capitolo della nostra relazione" hanno dichiarato Benioff e Weiss "Il suo intuito per il materiale ottimo è più vivo che mai e prevediamo di produrre molti show e film con lui in futuro".

David Benioff e D.B. Weiss hanno maturato un rapporto ventennale con Guymon Casady, produttore esecutivo di Game of Thrones in tutti questi anni e fautore del progetto televisivo che ha visto Benioff e Weiss avvicinarsi alle opere di George R.R. Martin.



Benioff & Weiss stanno lavorando ad un nuovo accordo per futuri progetti. Come rivelato da Deadline, i due autori hanno incontrato HBO/Warner Media, Disney, Comcast e i colossi streaming Netflix, Amazon e Apple.

In cantiere anche il progetto di una nuova trilogia di Star Wars, di cui si occuperanno per la creazione, la scrittura e la produzione.

Il finale di Game of Thrones ha lasciato qualche strascico: Kit Harington è in rehab, per risolvere alcune conseguenze legate al termine della serie.

Per quanto riguarda lo spin-off in cantiere pare che ci siano voci su un ritorno importante, ancora tutte da confermare.