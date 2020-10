Game of Thrones: gli showrunner spingevano per il nudo integrale di Jason Momoa

La prima stagione di Game of Thrones ha fatto da modello per quelle successive che però non hanno potuto contare su uno dei personaggi più amati. Stiamo parlando dell'indimenticabile Khal Drogo interpretato da Jason Momoa che ha fatto impazzire il pubblico femminile e non solo.

Certo, come ha di recente raccontato Emilia Clarke in merito alle scene di nudo, non sempre tutto è stato facile sul set di questo show e molto spesso gli showrunner hanno tentato di spingere gli attori oltre ogni limite.

Nel libro dietro le quinte intitolato Fire Cannot Kill A Dragon, viene riportato che le donne non sono le uniche ad aver subito pressioni per togliere i propri abiti. Jason Momoa infatti è stato "istigato" da Benioff a restare sul set di Game of Thrones totalmente nudo, nonostante le sue reticenze.

"David mi ha chiesto senza troppi fronzoli di togliere il calzino dalle mie parti intime. Mi ha chiesto di sacrificarmi per la mia arte. Io gli ho detto che poteva andare a quel paese. Non lo avrei fatto. Mia moglie si sarebbe incazzata. David e io adoriamo stuzzicarci. Quindi dopo ho strappato quel calzino, l'ho tenuto in mano e gli ho dato un grande abbraccio. Gli ho detto che avrebbe sempre avuto qualcosa di me con se".

Insomma se Momoa ha preso con molta ironia questa forzatura, lo stesso non può essere detto sulle attrici, che sono rimaste abbastanza scioccate da questi comportamenti di certo non troppo gentili. Mentre sono molti i retroscena di Game of Thrones che stiamo scoprendo in questi questi giorni, vi ricordiamo che House of The Dragon ha finalmente trovato il suo protagonista.