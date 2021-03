Game of Thrones, un simpatico retroscena dietro le quinte della temibile Porta della Luna

Sembra che HBO faccia davvero sul serio con uno dei franchise più remunerativi nella sua storia. Infatti, Game of Thrones per l'emittente americana è ancora una priorità, e svariati prodotti sono pronti ad arrivare nei prossimi anni, per arricchire la già massiccia lore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin.

Tra spin-off e futuri progetti ancora top-secret, pare che non ci dimenticheremo molto in fretta di quanto avvenuto de Il Trono di Spade. Abbiamo visto insieme quale sia stato l'episodio più costoso della storia di Game of Thrones, o anche la morte che è costata di più a livello di budget alla produzione di GOT, ma oggi vogliamo raccontarvi di una curiosità davvero buffa riguardo a uno dei luoghi iconici del set dello show ideato da Dan Weiss e David Benioff.

La Porta della luna

Vi ricordate la terribile Porta della luna? La stretta apertura che si trova nella stanza alta di Nido dell'Aquila, e che viene utilizzata per sbarazzarsi in fretta di dissidenti o di altre figure invise ai Protettori della Valle di Arryn. Senza fare spoiler a chi non ha ancora visto la quarta stagione della serie e sia intenzionato a recuperarla, la Porta della luna rimarrà famosa per una scena in particolare.

Ma vi siete mai chiesti quanto sia profonda tale fessura? Sicuramente, per uccidere un uomo dovrà trovarsi molto in alto, ma la stessa cosa vale nel suo set?

Nel DVD del dietro le quinte della stagione 5 di Game of Thrones, Sophie Turner - attrice interprete di Sansa Stark - ha rivelato il grande segreto che si trova dietro alla Porta della luna: sul set, la profondità del buco della porta è di… un metro a malapena. Per rappresentare le cadute dei vari personaggi al suo interno, dunque, è stata utilizzata sapientemente la CGI, in grado di simulare alla perfezione i drammatici momenti a cui abbiamo assistito a Nido dell'Aquila.

E voi la sapevate questa curiosità? Eravate a conoscenza della verità riguardo alla Porta della luna di Game of Thrones? Per dirci la vostra, come sempre, basta un bel commento nello spazio a essi dedicato!