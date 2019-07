Game of Thrones: il sindaco di Gaeta dà il benvenuto al cast della serie spin-off

Continuano le notizie sulla serie spin-off del Trono di Spade, dopo il leak che ha svelato il titolo dello spin-off di Game of Thrones, il sindaco di Gaeta ha diffuso un video messaggio in cui dice la sua riguardo i rumors che vedono la città laziale come luogo in cui avranno inizio le riprese dell'attesissimo show.

La serie TV basata sul capolavoro di George R. R. Martin è appena giunta alla sua conclusione. Nonostante questo i fan saranno contenti di sapere che Westeros sarà protagonista di nuove avventure, grazie agli spin-off approvati dalla dirigenza HBO.

Uno di questi, dal titolo non ancora ufficiale di Game Of Thrones: Bloodmoon, dovrebbe raccontare la storia dei Figli della Foresta e della loro lotta contro i Primi Uomini. Stando ai recenti rumors pare che Gaeta sarà il luogo in cui verranno girati gli episodi dello show televisivo.

Anche Cosmo Mitrano, sindaco della cittadina laziale, ha voluto dire la sua, rilasciando ai microfoni del canale Youtube Gaeta News 24 il suo parere favorevole ad un'eventuale arrivo della troupe del canale HBO.

Come potete vedere dal tweet dell'account @visit_lazio, il paesaggio della regione del centro Italia sembra perfetto per l'ambientazione del Trono di Spade, non ci resta quindi che aspettare l'annuncio dell'ufficialità del luogo delle riprese.

Nel frattempo il cast è consapevole che le aspettative nei confronti dello spin-off sono altissime, tanto che Naomi Watts ha rassicurato personalmente i fan di Game of Thrones sulla qualità della serie.