Game of Thrones, Sky celebra l'Iron Anniversary: ecco tutte le novità

Il recente trailer della stagione finale di Game of Thrones è stato condiviso da HBO per l'Iron Anniversary, nome per i festeggiamenti dei dieci anni dalla messa in onda della prima puntata. Scopriamo quali sono i programmi di Sky.

La famosa serie ispirata ai libri di George R.R. Martin ha fatto molto discutere gli appassionati di storie fantasy, in particolare per la stagione conclusiva, considerata non ai livelli dei precedenti. Nonostante questo siamo sicuri che in molti saranno interessati di sapere che dal prossimo 16 aprile fino al 23 il canale 111 di Sky sarà interamente incentrato sulle avventure della famiglia Stark e degli altri nobili di Westeros. Oltre alle otto stagioni saranno trasmesse delle interviste inedite agli attori, in cui discutono della loro esperienza nel girare le puntate della serie di HBO. Sarà anche disponibile il programma "The Game of Thrones Reunion", speciale disponibile in due parti e condotto da Conan O'Brien, girato durante le riprese a Belfast e in cui sarà possibile ascoltare i commenti dei protagonisti della serie.

Troveremo le otto stagioni e i contenuti speciali anche nel catalogo streaming di NOW e in versione on demand su Sky