Game of Thrones: Sky è in trattativa con HBO per trasmettere anche gli spin-off

Secondo un report di Deadline, HBO e Sky sono a un buon punto della trattativa per il rinnovo dell'accordo che riguarda la trasmissione europea degli show dell'emittente via cavo americana. Questo significa che serie come Game of Thrones e i suoi spin-off (incluso il prequel sui Targaryen) saranno presenti sulla pay tv nei prossimi anni.

Al momento, infatti, i programmi di punta dell'HBO vengono pubblicati su Sky Atlantic per quanto riguarda Regno Unito, Germania e Italia.



La notizia smentisce in qualche modo i rumors sull'intenzione da parte di WarnerMedia di provare a portare il servizio di streaming HBO Max in Europa, in collaborazione proprio con la società controllata da Comcast. La situazione, almeno per qualche anno, dovrebbe rimanere invariata.



Le due compagnie avevano rinnovato l'accordo già nel 2015, estendendolo fino al 2020 e inserendo anche il prequel di Game of Thrones con protagonista Naomi Watts nella trattativa. Ora, però, dovrebbero essere inclusi anche gli altri due spin-off, che sono nelle primissime fasi di lavorazione, e il già citato prequel dedicato ai Targaryen, che dovrebbe avere come produttori George R.R. Martin e Ryan Condal, il creatore di Colony.



In questi anni, Sky ed HBO non si sono limitate a questo tipo di accordo, ma hanno anche collaborato alla creazione di show come Chernobyl o Catherine The Great. Il sodalizio, dunque, sembra destinato a continuare e il fantasy resterà di casa a Sky.