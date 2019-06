Game of Thrones, lo sneak peek della reunion inclusa nel cofanetto blu-ray limited edition

L'ultima stagione di Game of Thrones si è appena conclusa, e già ci mancano tutti (o quasi) gli abitanti di Westeros e dintorni. Ma se anche voi avete reagito come il cast alla fine dello show, sarete lieti di sapere che è in arrivo un blu-ray box-set in edizione limitata con inclusa una special reunion del cast, di cui abbiamo uno sneak peek.

Ebbene sì, il portafogli dei fan di Game of Thrones potrebbe farsi presto più leggero. La causa? Game of Thrones: The Complete Collection, un cofanetto blu-ray in edizione limitata in arrivo a dicembre.

Il box-set, che ovviamente comprende tutti gli episodi della serie, include anche, tra gli altri contenuti speciali, iuna featurette intitolata Game of Thrones: Reunion Special, ovvero uno show in due parti presentato da Conan O'Brien con ospiti vari membri del cast, di cui possiamo vedere uno sneak peek.

Nel video vengono mostrati alcuni footage relativi alle riprese della prima stagione, assieme a dei commenti e alle reazioni degli attori coinvolti, che sembrano entusiasmarsi non poco nel rivedersi sullo schermo a distanza di ormai parecchi anni.

Tra le più divertenti si colloca sicuramente la rumorosa reazione dei presenti in studio alla vista di un giovanissimo e sbarbato Kit Harington mentre dichiara sullo shermo di essere alla sua prima esperienza su un set televisivo.

A giudicare dai volti quasi sconvolti, Sophie Turner, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wright sembrano aver trovato particolarmente esilaranti questi throwback, specie quelli che li riguardano.

Insomma, non è ancora ora di dire davvero addio al mondo di Game of Thrones!