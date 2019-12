Game of Thrones è stata snobbata ai Golden Globe, secondo i fan della serie

Nonostante l'ultima controversa stagione, che ha ricevuto aspre critiche e ha messo in moto persino una petizione per farla rigirare da capo, Game of Thrones continua ad avere uno zoccolo duro di fan pronti a difendere a spada tratta la serie, specialmente quando - a loro avviso - riceve un torto.

E come tale, infatti, è stata interpretata da molti la notizia dell' unica nomination per Game of Thrones ai Golden Globe, conquistata da Kit Harington (Jon Snow) nella categoria destinata alla migliore interpretazione di un attore in una serie drama.

Gli spettatori del Trono di Spade, che ha concluso la sua epopea in primavera con l'ottava e ultima stagione, sono rimasti a dir poco sbalordite da una simile mancanza di considerazione. Per molti la serie è stata snobbata senza motivo, mentre per altri non è giusto dare un riconoscimento soltanto a Kit Harington e non a qualcuno degli altri co-protagonisti.

Inutile dire che lo sdegno dei fan si è riversato sui social, in particolare su Twitter, dove possiamo leggere alcuni sfoghi. L'utente @NegroClarkKent per esempio scrive: "Emilia Clarke ha portato sulle sue spalle il peso di tutta la stagione e loro nominano Kit Harington?"

@unxfilm commenta invece l'unica nomination con una GIF animata che recita un lapidario: "Vergogna. Vergogna. Vergogna."

L'utente @Nonso allarga il discorso: "Il mio unico commento è che i Golden Globe hanno snobbato When They See Us, Watchmen e This Is Us e Kit Harington è l'unico di GOT - serie compresa - ad aver ricevuto una nomination."

Per @rsantana2024, infine, "è così strano che abbiano snobbato Game of Thrones per tutto tranne Kit Harrington, che è la cosa più blanda della stagione."

Dopo l'indigestione di nomination, ben 32, agli Emmy di qualche mese fa, un po' meglio rispetto ai Golden Globe è andata con i Critics Choice Awards, dove Game of Thrones ha ricevuto quattro nomination.