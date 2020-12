Game of Thrones, Sophie Turner chiede alla gente: 'Portate la mascherina'

Vi abbiamo segnalato i riferimenti storici di Game of Thrones, in attesa di ulteriori informazioni sul prequel spin-off ecco un post condiviso da Sophie Turner sul suo profilo di Instagram in cui chiede alla gente di indossare la mascherina.

In calce alla notizia potete trovare il video di una delle storie dell'interprete di Sansa Stark, in cui spinge le persone ad indossare la mascherina per contrastare la pandemia di Coronavirus. In particolare Sophie Turner ha voluto condividere la sua esperienza durante il recente parto, ecco il suo commento: "Se io sono riuscita a partorire indossando una mascherina, potete portarla quando state facendo la spesa al Walmart. E questo è tutto". Non è la prima volta che l'attrice diventata famosa per il suo lavoro in Game of Thrones si è rivolta ai suoi fan per chiedere di rispettare le regole anti contagio, nei primi mesi di lockdown Sophie Turner aveva condiviso un video in cui faceva notare l'importanza di non vedersi con altre persone per evitare la diffusione del COVID-19.

Nel frattempo continuano i nostri speciali sullo show di HBO ispirato ai libri di George R.R. Martin, in particolare vi segnaliamo questa notizia riguardo il casting di Game of Thrones e le possibili interpreti del personaggio di Daenerys.