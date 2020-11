Game of Thrones, Sophie Turner festeggia con un tatuaggio la nascita della figlia

C'è vita dopo Game of Thrones, in particolar modo per Sophie Turner: tra il matrimonio con Joe Jonas e la nascita della primogenita della coppia, l'ex-Sansa Stark dello show HBO si è regalata ben più di una soddisfazione dopo il finale della serie che ha lanciato la sua carriera.

L'arrivo della piccola Willa, in particolare, sembra aver donato nuova luce agli occhi della nostra Sophie: l'attrice, che non ha nascosto di aver trascorso momenti piuttosto bui in passato, sembra più serena che mai da quando, lo scorso luglio, è finalmente diventata mamma dopo una gravidanza portata avanti cercando di evitare le luci dei riflettori.

In una delle ultime foto postate da Turner, dunque, vediamo anche il modo in cui la star di X-Men ha deciso di festeggiare il lieto evento: sul polso dell'attrice è infatti ben visibile, oltre alla J precedentemente tatuata come dedica al marito Joe Jonas (che si è tatuato una S nello stesso posto), una W che sta, com'è facile indovinare, a simboleggiare proprio l'iniziale del nome della nuova arrivata.

Insomma, quello di Sophie Turner sembra proprio essere un lieto fine decisamente migliore di quello di GoT! A proposito, noi vogliamo provarci: ecco i prequel di Game of Thrones che vorremmo assolutamente vedere; cerchiamo di capire, invece, che fine abbia fatto Drogon dopo il finale di GoT.