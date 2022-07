Game of Thrones, Sophie Turner e Joe Jonas di nuovo genitori!

Stando a quanto riportato da TMZ e People, agli inizi di luglio Joe Jonas e Sophie Turner sono diventati nuovamente genitori. La gravidanza della star di Game of Thrones è stata annunciata agli Oscar 2022 e nei giorni scorsi, lei e il suo consorte hanno accolto la loro secondogenita il cui nome è per il momento ignoto.

Nel breve comunicato stampa rilasciato dagli agenti della coppia non viene nemmeno indicata la data precisa della nascita della bambina, si legge semplicemente: "Joe e Sophie sono felici di annunciare l'arrivo della loro bambina".

Dopo la nascita di Willa avvenuta nel 2020, un altro fiocco rosa in casa Jonas-Turner. I due non potrebbero essere più felici stando a quanto riportato da fonti vicine alla coppia e proprio come per la primogenita, starebbero tentando di mantenere il massimo riserbo sulla piccola.

L'interprete di Sansa Stark intervistata da Elle nei mesi scorsi proprio sulla sua famiglia in espansione ha detto: "Per me è la cosa più importante: dare vita alla prossima generazione. La cosa più bella della mia esistenza è vedere mia figlia andare sempre più forte. Siamo così entusiasti di espandere la famiglia. È la migliore benedizione di sempre. Non credo capisca bene cosa stia accadendo, guarda la mia pancia e dice solo 'baby', ma fa lo stesso quando tocca la sua pancia o quella del padre. Stranamente però è molto più appiccicosa del solito. Sta rivendicando il suo territorio".