Game of Thrones, Sophie Turner: 'La petizione è una mancanza di rispetto'

La petizione per la riscrittura dell'ottava stagione di Game of Thrones sta diventando un vero caso: oltre un milione di utenti vi hanno posto la propria firma, sperando in qualche modo di attirare l'attenzione della HBO.

Gli attori protagonisti sono, naturalmente, ben poco entusiasti della cosa. Jacob Anderson (Verme Grigio) ha definito "uno schifo" la petizione, mentre per Isaac Hempstead-Wright si tratta di "una cosa ridicola". Più moderato il parere di Emilia Clarke, che ha ammesso che avrebbe aggiunto volentieri alcune scene agli ultimi episodi, pur restando dell'idea che il lavoro degli sceneggiatori non vada messo in discussione.

Sophie Turner (Sansa Stark), invece, non ha usato mezzi termini: "Tutte le petizioni e la roba del genere credo siano una mancanza di rispetto per la crew e per gli sceneggiatori e per i registi che vi hanno lavorato senza sosta per dieci anni, undici mesi soltanto per l'ultima stagione. Abbiamo fatto qualcosa come cinquanta riprese notturne. Hanno lavorato così tante persone così duramente, ed il fatto che per la gente sia immondizia solo perché non è andata come volevano è una grossa mancanza di rispetto" ha dichiarato in un'intervista a The New York Times.

"Penso sia solo un atteggiamento infantile, davvero. Far partire una petizione per rifare una serie è una cosa così inutile. Ma sto provando a tenere questa roba fuori dai miei pensieri. Davvero, è solo roba senza senso" ha poi concluso l'attrice, visibilmente amareggiata. Che sia piaciuto o no, comunque, l'episodio finale di Game of Thrones è stato il più visto di sempre, con buona pace dei detrattori.