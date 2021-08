Game of Thrones, Sophie Turner nostalgica su Instagram: guardate la foto

Sono passati ormai due anni dall'uscita dell'ultima stagione di Game of Thrones, e ancor più tempo da quando gli attori della serie si sono ritrovati tutti insieme sullo stesso set. E se a noi Westeros manca (a prescindere dal tasso gradimento del finale di Game of Thrones), sembra che anche Sophie Turner sia alquanto nostalgica in questi giorni.

L'interprete di Sansa Stark nella fortunata serie tv di HBO ha infatti condiviso una foto throwback nelle sue storie di Instagram nella quale ha taggato anche la co-star Carice van Houten, l'attrice di Melisandre.

Nello scatto che trovate anche in calce alla notizia figuravano anche altre star dello show come Kit Harington (Jon Snow), Gwendolyn Christie (Brienne of Tarth), Liam Cunnigham (Davos Seaworth) e Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane) e Ben Crompton (Eddison Tollett), mentre la caption recita "I giorni più felici".

Di certo sarà stato uno spasso lavorare a una serie come Game of Thrones (pensate che gli showrunner di Game of Thrones si divertivano a dare falsi copioni agli attori), ma anche molto intenso e impegnativo.

Adesso Sophie Turner alterna il ruolo da mamma a quello di attrice, e sembra passarsela alla grande, ma chissà se in futuro non vi sarà un'altra occasione per rivedere tutti gli attori della serie sullo schermo.

Intanto, i fan di Game of Thrones attendono con ansia lo spin-off House of the Dragon, attualmente in lavorazione.