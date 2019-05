Game of Thrones, Sophie Turner parla del controverso dialogo di Sansa sullo stupro

Nella puntata 4 di Game of Thrones 8 il personaggio di Sansa parla dello stupro subìto da Ramsay Bolton come di un avvenimento che l'ha cambiata in positivo, e come sappiamo la cosa ha suscitato grandi polemiche: ora sulla faccenda è intervenuta anche Sophie Turner.

Il fatto che Sansa si consideri una persona migliore dopo essere stata stuprata per alcuni è stato letto come un voler trovare una sorta di utilità alla violenza sessuale, cosa che ovviamente la Turner ha rigettato in toto durante un'intervista col New York Times.

"Nessuno ha mai voluto giustificare lo stupro. L'intenzione della scena era sottolineare quando Sansa fosse diventata forte a dispetto di tutto ciò che ha dovuto sopportare, e non grazie a quelle cose. Ha avuto la capacità di adattarsi sin dall'inizio e nonostante tutte queste cose orribili, nonostante quello che le è successo, ha mantenuto quella capacità di adattamento: il cuore di Sansa è resiliente, coraggioso e forte, e questo non ha niente a che fare con chi ha abusato di lei, psicologicamente o fisicamente."

È una distinzione importante da fare, ma i commenti di Turner potrebbero non risolvere completamente il problema. Dopo che l'episodio è stato trasmesso, molti fan si sono lamentati su Twitter, e sia lo show, sia, per estensione, gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss, sono stati chiamati in causa per il loro uso inappropriato della violenza sessuale.

