Game of Thrones, Sophie Turner partecipa alle proteste: 'il silenzio è viol

In Game of Thrones abbiamo avuto modo di ammirare lo spirito combattivo di Sansa, e di certo la sua interprete non è da meno. Anche se Sophie Turner è in dolce attesa, non ha rinunciato a partecipare attivamente al movimento Black Lives Matter.

L'attrice famosa anche per il ruolo di Jean Gray nella serie X-Men, ha preso parte con suo marito Joe Jonas, a una protesta per i diritti civili nei pressi di Mammoths Lakes, in California.

La manifestazione è stata documentata dalla Turner attraverso il suo account Instagram, su cui ha condiviso due foto e un video. La prima di queste foto raffigura i manifestanti sdraiati a terra, alcuni dei quali tengono le braccia dietro la schiena. Un chiaro segnale di solidarietà alle vittime afroamericane della brutalità della polizia.

La seconda foto caricata dalla Turner, la raffigura mentre tiene in mano il suo cartello con la scritta "il silenzio bianco è violenza". Nel video che segue, l'attrice intona con la folla il coro: "Nessuna giustizia, nessuna pace".

L'attrice intervenuta durante la protesta ha detto che è assolutamente necessario cambiare il sistema americano che, sulla base razziale porta gli afroamericani a subire un numero indicibile di soprusi. Sarà possibile ottenere giustizia solo quando la società si convincerà dell'uguaglianza dei cittadini che la compongono.

Certo, la star di Game of Thrones non è l'unica celebrità ad aver preso parte attivamente alle proteste. Nelle ultime settimane, molti altri attori famosi sono scesi in piazza. Prima tra tutte, la collega di set Emilia Clarke ha chiesto giustizia per Geroge FLoyd. John Cusack è stato molestato dalla polizia per aver filmato i disordini a Chicago, mentre Kendrick Sampson di The Flash è stato colpito con proiettili di gomma. Anche altri eminenti americani, come Beyoncé, Oprah Winfrey e Jimmy Kimmel, hanno espresso il loro sostegno al movimento. Non fisicamente, ma digitalmente attraverso i social media e la televisione.