Dopo Game of Thrones, Sophie Turner passa a Survive, la nuova serie targata Quibi

Dopo Game of Thrones, il matrimonio e X-Men, un nuovo impegno a lungo termine vedrà protagonista Sophie Turner. L'attrice sarà infatti uno dei personaggi principali di Survive, il nuovo show di Quibi.

Aumenta sempre più l'offerta di Quibi, la piattaforma streaming per contenuti brevi che, dopo l'annuncio di varie serie tv, tra cui anche una musical comedy con Darren Criss e una versione moderna di Come Farsi Lasciare in 10 Giorni, ora ci presenta Survive, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Alex Morel.

Il libro narra la storia di Jane (Turner) e Paul (Corey Hawkins) "gli unici due sopravvissuti di un incidente aereo su una montagna sperduta. I due dovranno collaborare per sconfiggere gli elementi [della natura] e fare ritorno alla civiltà, il tutto mentre combattono i loro stessi demoni e traumi personali (inclusi i tentativi di suicidio da parte di Jane)" come recita la sinossi fornita anche da EW!.

"Jane è un personaggio complesso che combatte contro enormi difficoltà non solo nella speranza di salvarsi la vita, ma anche per trovare una sua fonte personale di forza e coraggio. Spero che questo possa essere d'aiuto a chiunque abbia difficoltà nel riconoscere il proprio valore, per capire che sono più coraggiosi di quel che pensano e che è sempre possibile chiedere aiuto e supporto, se c'è bisogno" avrebbe dichiarato la Turner.

Il lancio del servizio streaming di Jeffrey Katzenberg è previsto per aprile 2020.