Game of Thrones, Sophie Turner ha portato a casa un importante cimelio dal set: la foto

Un anno dopo la conclusione di Game of Thrones, l'interprete di Sansa Stark Sophie Turner ha condiviso sui social la foto di un importante oggetto di scena che l'attrice ha da poco accolto a casa sua.

Come potete vedere in calce, si tratta dell'iconico trono del Nord, lo stesso su cui Sansa si è seduta quando è stata incoronata Regina del Nord durante l'episodio finale della serie. La giovane Stark non è finita sul Trono di Spade come qualcuno aveva ipotizzato, ma ora l'attrice può consolarsi con il suggestivo trono in legno con scolpiti i lupi simbolo degli Stark.

"Sansa, grazie per avermi insegnato il coraggio e la vera forza" aveva scritto la Turner nel messaggio di addio al ruolo che ha interpretato per ben 8 stagioni, e che l'ha accompagnata dai 13 ai 23 anni. "Grazie per avermi insegnato la gentilezza, la pazienza e comandare con amore. Sono cresciuta con te. Mi sono innamorata di te a 13 anni e a 23 anni ti lascio indietro, ma non dimenticherò mai cosa mi ha insegnato."

Mentre George R.R. Martin prosegue la scrittura di Winds of Winter, nuovo capitolo della saga letteraria, un rumor potrebbe aver svelato i primi dettagli sui protagonista di House of Dragon, lo spin-off di Game of Thrones che racconterà le origini della casa Targaryen.