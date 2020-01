Game of Thrones, Sophie Turner sul possibile ritorno di Sansa Stark in uno spin-off

Intervistata da Variety in occasione degli Screen Actors Guild Awards, Sophie Turner ha detto la sua su un eventuale ritorno di Sansa Stark in uno dei futuri spin-off di Game of Thrones, dei quali per ora è stato confermato un prequel incentrato sui Targaryen.

"Darei qualsiasi cosa per tornare, ma non sarebbe la stessa cosa" ha detto l'attrice. "Sarebbe diverso, con altre persone coinvolte. Non voglio farne parte. A meno che mi offrano un sacco di soldi, io non lo faccio!"

La Turner ha poi raccontato il suo momento preferito sul set della serie: "È stato l'ultimo giorno di riprese, ed è stato anche il giorno più triste. Mentre camminavo sul set di Grande Inverso in costume di scena per l'ultima volta, mi sono guardata intorno e mi sono emozionata. Pensavo quanto mi sentissi a mio aggio in quel set. È stato il giorno in cui ho realizzato quanto fosse importante ma anche in cui mi sono buttata giù, nei tre giorni successivi non mi sono alzata dal letto. Tutti hanno piangevano, ogni volta che qualcuno terminava le sue ultime riprese. È stato così per l'intera stagione."

A prescindere dalla volontà dell'attrice, HBO ha confermato che (almeno per il momento) non ha intenzione di portare avanti le storie dei protagonisti già apparsi in Game of Thrones. Proprio per questo, le due serie annunciate finora (la cancellata Bloodmoon e la confermata House of The Dragon) sono ambientate molti anni prima degli eventi raccontati nello show principale.