Game of Thrones, Sophie Turner ha postato la più bella foto dal set

Questi giorni immediatamente successivi al series finale di Game of Thrones sono un pullulare di foto dal set, che presumibilmente continueranno per qualche tempo a colmare il vuoto lasciato dal finale della serie.

Foto di addio, foto di gruppo, foto rubate: ogni aspetto della vita sul set di Game of Thrones è stato documentato dai diretti interessati che ora, non dovendo più subire embarghi forzati dalla paura di spoilerare qualcosa ai fan, stanno condividendo sui social i loro scatti.

Nessuno, però, supera quello postato qualche ora fa da Sophie Turner. L'attrice ha condiviso una foto che la ritrae insieme ad Isaac Hempstead-Wright (che si è espresso con parole poco accomodanti sulla petizione per il remake) e Maisie Williams durante le riprese del breve concilio durante il quale verrà eletto il nuovo re degli ormai Sei Regni.

Un bel quadretto familiare dunque: nella foto possiamo vedere Arya nascosta da un grosso paio di occhiali da sole intenta a fissare una direzione non ben definita, mentre la sorellona neo-Queen in the North si rilassa con la sigaretta elettronica. La menzione d'onore, però, la merita Bran Stark: il nuovo re di Westeros mette in bella mostra le sue gambe nude accavallate sotto il pesante abito di scena, mentre sorride con fare marpione alla fotocamera.

Un momento di relax che, ancora una volta, ci mostra il clima disteso e confidenziale che si respirava sul set, ulteriore motivo per cui tutti i protagonisti piangono l'addio alla serie: ultima a condividere i suoi pensieri su quest'esperienza è stata Gwendoline Christie (Brienne di Tharth).