Game of Thrones: Sophie Turner tornerebbe ad interpretare Sansa... tra 20 anni!

Dopo aver detto definitivamente addio a Sansa Stark, Sophie Turner sembra aver cambiato idea e ha aperto alla possibilità di interpretare ancora una volta l'attuale Regina del Nord in Game of Thrones. Stando alle sue dichiarazioni, però, la cosa non avverrà tanto presto.

"Forse dovremmo fare la stagione 9," ha detto l'attrice alla rivista di Net-A-Porter quando le è stato fatto notare che Sansa e Tyrion alla fine si sono separati del tutto. "Tra 20 anni, quando sarò vecchia, stravolta e senza lavoro, a quel punto farei la nona stagione."

Come sapete la storia Sansa, nonostante il travagliato percorso che l'ha riportata da Approdo del Re a Grande Inverno, si è conclusa con il suo tanto desiderato incoronamento a Regina del Nord, un destino perfetto per il personaggio a detta della stessa Turner: "Quando ho letto lo script, ero davvero felice - sembrava la fine perfetta per Sansa. Dopo tutto quello che è passato, è l'esito migliore possibile, e le si addice. Ora è molto preparata, sarà un'incredibile sovrana del Nord."

HBO ha già confermato che gli spin-off in sviluppo non saranno in alcun modo incentrati sui personaggi dello show principale - possiamo quindi escludere la tanto desiderata serie spin-off di Arya -, ma chissà che in futuro non possano considerare anche questa alternativa.