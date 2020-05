Game of Thrones: una sorprendente foto inedita prima degli effetti visivi

Da tempo ormai film e serie tv passano attraverso la lavorazione in post-produzione con gli effetti visivi per poter mostrare paesaggi e creature fantastiche, incantando in tal modo gli spettatori con immagini che sembrano davvero reali. Sui social sono comparse delle immagini di film e serie tv, tra cui Game of Thrones, prima del processo VFX.

Nel corso degli anni le tecniche si sono raffinate, riuscendo a connettere l'esperienza di un attore sul set di un film o una serie con quello che gli effetti visivi riescono a creare, fin dove trucco e parrucco non possono arrivare.

Su Twitter un utente ha postato alcune immagini tratte da diverse sequenze di film e serie tv e ora vi mostriamo l'immagine di una scena che riguarda Game of Thrones.



L'immagine in questione vede Daenerys Targaryen mentre accarezza un drago. La foto mostra sia quello che gli spettatori hanno visto sullo schermo grazie al lavoro degli effetti visivi, sia come in realtà è stata girata la scena sul set, con Emilia Clarke che tiene in grembo un oggetto verde che simula la forma del drago che poi verrà realizzato in post-produzione con l'aiuto del supporto digitale.

In questi giorni si sta celebrando il primo anniversario dalla fine della saga madre di Game of Thrones, con l'ottava stagione che ha fatto molto discutere fan e critici, che hanno riaperto il dibattito proprio in occasione dell'anniversario.

Nel frattempo cosa sta facendo in quarantena Maisie Williams? Proprio l'interprete di Arya sui social ha svelato come trascorre le giornate in questo periodo d'isolamento.

Dopo tanto tempo Jason Momoa e Peter Dinklage si sono ritrovati e sono andati a caccia di vampiri, a distanza di diversi anni dall'esperienza condivisa in Game of Thrones.