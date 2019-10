Game of Thrones, la spiazzante replica di Alfie Allen alla domanda sul finale

Durante la premiere del suo nuovo film Jojo Rabbit, Entertainment Tonight ha chiesto ad Alfie Allen un commento a proposito del polarizzante finale di Game of Thrones, andato in onda ormai da mesi.

Spiazzando l'inviata, l'interprete di Theon Greyjoy ha risposto di essere "andato oltre", svincolandosi dal dover fornire una risposta più approfondita. Potete vedere il video in calce all'articolo.

Per compensare l'ermetismo di Allen, vi rimandiamo anche ad alcune recenti dichiarazioni degli showrunner di Game of Thrones DB Weiss e David Benioff, che in una rara intervista post-finale concessa al network giapponese Star Channel hanno riflettuto sulla controversa ultima stagione della serie.

“Non avevamo idea che lo spettacolo sarebbe diventato così grande perché quando abbiamo iniziato ad andare in Irlanda del Nord, dove abbiamo girato la serie, gli agenti doganali ci chiedevano cosa stessimo facendo lì. Dicevamo: 'Stiamo lavorando a questo show ...' E loro dicevano 'Cos'è Game of Thorns?' E poi, intorno alla terza stagione, tornammo in Irlanda e in quello stesso aeroporto le persone che aspettavano i loro voli erano seduti a leggere i romanzi di George RR Martin. Solo allora abbiamo intuito che qualcosa stava iniziando a muoversi facendosi largo nella consapevolezza pubblica".

Vi ricordiamo che la HBO è attualmente al lavoro su ben due prequel de Il Trono di Spade, uno con Naomi Watts incentrato sul Nord dopo L'Età degli Eroi, il cui titolo potrebbe essere Bloodmoon o The Long Night, e un altro con protagonista la famiglia dei Targaryen e ispirato al romanzo Fire & Blood.