Game of Thrones, per lo spin-off su Aegon il Conquistatore i fan vogliono Henry Cavill

HBO ha messo in sviluppo un nuovo spin-off su Aegon il Conquistatore che se dovesse ricevere il via libera sarebbe il secondo tratto da Game of Thrones dopo House of the Dragon (in attesa di avere notizie sul progetto incentrato su Jon Snow). I fan hanno così colto la palla al balzo per spingere nuovamente su un eventuale ingresso di Henry Cavill.

La serie spin-off si trova ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo, senza neanche uno sceneggiatore ingaggiato, ma questo non ha impedito ai fan di suggerire con fervore il loro favorito per il ruolo di Aegon il Conquistatore: Henry Cavill.

Subito dopo l'arrivo della notizia di un nuovo prequel di Game of Thrones, i fan si sono riversati su Twitter per riaccendere la loro campagna a favore di Cavill per il ruolo di Aegon il Conquistatore. I fan sostengono che l'attore britannico sia nato per interpretare il ruolo e, considerando il suo addio a The Witcher dopo la terza stagione e l'uscita dal ruolo di Superman, visto che il nuovo DC Universe di James Gunn prevede l'arrivo di un nuovo interprete più giovane, l'agenda di Cavill è libera da impegni imminenti, con il suo ingresso nel franchise fantasy di HBO che sarebbe sicuramente un gran bel colpo per l'emittente.

La campagna dei fan a favore di Cavill era iniziata già l'anno scorso, quando nel corso della prima stagione di House of the Dragon si è accennato al passato di Aegon. Questo ha portato a ipotizzare che la seconda stagione avrebbe potuto presentare il primo flashback del personaggio, con i fan che avevano suggerito che la star di The Witcher sarebbe stata perfetta per interpretarlo. Cavill ha anche commentato la possibilità di unirsi al cast della seconda stagione di House of the Dragon, affermando: "Penso sarebbe bello andare a Westeros", ma "non credo che ci sia un posto per me".

E invece potrebbe proprio esserci posto, addirittura in una serie tutta incentrata su un giovane Aegon. Ricordiamo che Cavill sarà impegnato nella realizzazione del franchise dedicato a Warhammer 40.000.