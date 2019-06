Game of Thrones, nello spin-off arrivano i mammut?

Sul set di Bloodmoon, questo il working title dello spin-off prequel di Game of Thrones, sembrerebbe esserci una segnaletica molto particolare. Da una foto condivisa su Twitter si scorgono dei segnali arancioni con sopra raffigurati... Dei mammut!

Li avevamo in realtà già visti al fianco dei giganti nel nono episodio della quarta stagione di Game of Thrones, The Watchers On The Wall (titolo italiano: Il Coraggio di Pochi), ma ora sembrerebbero essere tornati: dei mammut potrebbero avere un ruolo non da poco in uno degli spin-off attualmente in lavorazione.

La notizia parrebbe trovare conferma nel tweet che trovate in calce, grazie ai segnali stradali presenti sul set di Bloodmon, in Irlanda, che riportano il disegno degli animali appartenenti all'era cenozoica.

In più, il post sembra voler attirare l'attenzione del web sul cartello che si può scorgere nel background della foto: "Dove saremo mai oggi? Trovate un indizio nel cartello marrone lì nel background. #bloodmoon #gotprequel"

Se non avete modo di ingrandire la foto, non preoccupatevi: la scritta sul segnale marrone indica precisamente Florence Court, Arch House, Marble Arch Caves.

Purtroppo per ora non sappiamo molto di più, ma secondo una delle star della serie, Naomi Watts, il prequel non ci deluderà.

Dobbiamo solo avere fiducia e aspettare.

Ma ormai siamo campioni d'attesa: dopo tutte quelle stagioni ad aspettare l'inverno...