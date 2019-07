Game of Thrones: lo spin-off potrebbe intitolarsi...

Eh no, The Long Night non era ancora il titolo ufficiale dello spin-off prequel di Game of Thrones. Ed è proprio George R. R. Martin a offrire qualche informazione in più al riguardo.

L'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, i libri su cui è basata la serie madre, Game of Thrones, ha rivelato alcuni dettagli del prequel durante un'intervista, tra cui la presenza degli Stark e di qualcosa come un centinaio di regni.

Ma un altro dettaglio che credevamo ormai di conoscere già, e che invece potrebbe differire da quanto ipotizzato, è il titolo dello show.

The Long Night, infatti, non è mai stato ufficializzato, anche per via dell'omonimia con il terzo episodio dell'ottava stagione di GoT.

E nonostante questa rimanga la preferenza dell'autore, non è detto che poi venga effettivamente confermata. Anzi, ci sarebbe, sempre a detta di Martin, una variante che non sarebbe poi così male...

"Qualcuno ha proposto 'The Longest Night' come alternativa a 'The Long Night', e non mi dispiacerebbe... Sarebbe abbastanza adatto".

Le riprese di (quello che chiamavamo) The Long Night sono attualmente in corso in Irlanda, ma si apprestano a raggiungere il Bel Paese, più precisamente il Lazio, dove verranno girate altre scene (si vocifera nelle vicinanze de la Grotta del Turco).