Game of Thrones, lo spin-off su Jon Snow è a rischio cancellazione?

Game of Thrones è stata una serie molto importante per il panorama televisivo contemporaneo, ha settato importanti e nuovi standard produttivi ed ha segnato un'intera generazione, chiudendo poi però il tutto con un finale deludente. Ecco quindi che tutta la speranza dei fan si è riversata sullo spin-off di Jon Snow.

La prima convention ufficiale dei fan di Game of Thrones si è svolta a Los Angeles a dicembre, e molti fan pensavano che l'evento sarebbe stato caratterizzato da un annuncio ufficiale sul presunto spin-off di Jon Snow.

La serie sul personaggio di Kit Harington è stata rivelata essere in fase di sviluppo lo scorso anno, ma non ci sono stati aggiornamenti ufficiali. Negli ultimi tempi infatti, in molti si sono chiesti come proseguirà la storia di Jon Snow?

Il capo della HBO Drama Francesca Orsi ha recentemente parlato con Deadline del futuro di HBO e si è discusso dell'argomento della serie di Jon Snow. Orsi ha detto che la serie è nelle primissime fasi, tuttavia Harington è ancora legato alla star e alla produzione esecutiva.

Nel frattempo qui potete leggere la nostra recensione di House of the Dragon, unico spin-off ad essere stato rilasciato fino ad ora.

"Stiamo solo lavorando a fondo con gli scrittori per prepararlo per il potenziale via libera, ma a questo punto, no, nessuna certezza sul fatto che possa andare fino in fondo", ha spiegato Orsi.

Pare quindi che sia attualmente nebuloso il futuro di questo spin-off dedicato ad uno dei personaggi più amati della serie principale, che forse sia destinato a rimanere solo un sogno per i fan?