Game of Thrones, lo spin-off su Jon Snow è segretamente in sviluppo da anni

E' ormai ufficiale: nell'universo televisivo in continua espansione di Game of Thrones ci sarà una serie spin-off su Jon Snow. Dopo l'annuncio dello spin-off da parte di HBO, è arrivata anche la conferma di George R.R. Martin, che ha rivelato sul suo blog il titolo provvisorio dello show che sarebbe in sviluppo ormai da qualche anno.

Tutti gli spettatori della celebre serie HBO ricorderanno quella scena conclusiva in cui Jon Snow viene confinato oltre la Barriera, ma quel momento drammatico non sarà la fine delle avventure del personaggio interpretato da Kit Harington.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato annunciato un sequel di Game of Thrones che racconterà le future imprese di Jon Snow e, probabilmente, del suo metalupo Spettro. Una serie che va ad aggiungersi ai numerosi spin-off di Game of Thrones in sviluppo per HBO, insieme all'attesissima House of the Dragon che debutterà tra circa due mesi.

Sul suo blog, George R.R. Martin ha confermato la notizia, rivelando ulteriori dettagli e confermando le dichiarazioni di Emilia Clarke che aveva rivelato che lo show sarebbe stato voluto fortemente da Harington stesso.

L'autore della celebre saga letteraria ha rivelato che il titolo provvisorio del sequel è Snow e ha descritto ai fan a che punto si trova con la lavorazione: "La guida e il trattamento sono stati scritti e approvati, il soggetto è stato scritto e ci sono state delle annotazioni, che hanno portato a una seconda e terza bozza".

Inoltre, Martin ha rivelato che Snow è entrato in sviluppo nello stesso periodo degli altri spin-off ma per qualche motivo non è mai stato soggetto a leak. Nei mesi scorsi infatti si è parlato solo di tre delle quattro serie live-action sviluppate da HBO: Ten Thousand Ships sulla principessa Nymeria, con Amanda Segel come showrunner, The Sea Snake (anche nota come 9 Voyages) con Bruno Heller e lo show su Dunk & Egg che, stando a quanto rivela Martin "si intitolerà The Hedge Knight o Knight of the Seven Kingdoms" con Steve Conrad alla sceneggiatura.

"Alcuni di questi sono stati annunciati ufficialmente, in altri casi la notizia è stata leakata" ha commentato l'autore, spiegando che l'ingente numero di persone coinvolte fa sì che le produzioni in sviluppo siano sempre esposte al rischio di leak. "Snow è in fase di sviluppo da tanto quanto le altre tre serie, ma per non so quale motivo non è mai stata annunciata né leakata... almeno finora" ha aggiunto.

Adesso che lo spin-off su Jon Snow è notizia certa, resta da capire quali altri personaggi di Game of Thrones ritorneranno sul piccolo schermo: per ora, l'unica a rispondere in merito è stata Gwendoline Christie interprete di Brienne di Tarth, che non ha del tutto escluso l'ipotesi.