Game of Thrones, il titolo del nuovo spin-off non piace a George RR Martin

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è il titolo provvisorio della nuova serie spin-off di Game of Thrones, ordinata da HBO, si baserà su delle novelle dell'autore incentrate sul futuro comandante della guardia reale.

Tuttavia, molti fan hanno iniziato a definire questa serie con il titolo "Dunk & Egg", ma è stato lo stesso George RR Martin a condividere sul suo blog il motivo per cui stavolta ha optato per un titolo differente.

"Il titolo provvisorio sarà A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Se quello sarà il titolo finale, non posso dirlo con certezza...oltre a questo no, non si chiamerà Takes of Dunk & Egg o The Adventures of Dunk & Egg o Dunk & Egg", ha riferito Martin sul suo blog.

Poi ha continuato "So che i miei fan si riferiscono alle mie novelle come "Le storie di Dunk & Egg", certo, ma ci sono milioni di persone là fuori che non le conoscono e il titolo bisogna che incuriosisca anche loro. Quindi vogliamo 'cavaliere' nel titolo. Dopotutto la cavalleria è al centro dei temi di queste storie".

L'autore ha affermato di non essere certo di quanti episodi sarà composta la prima stagione dello show, ma ha detto che "molto probabilmente" saranno sei episodi, anche se non è certo di questo.

La cosa certa è che ci saranno altri spin-off di Game of Thrones.

Nell'attesa di scoprire cos'altro può offrire questo affascinante universo, ecco la nostra recensione di House of the Dragon.