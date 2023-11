Game of Thrones, che fine hanno fatto gli spin-off? Novità su Jon Snow e gli altri

All'indomani del successo di House of the Dragon, la HBO aveva annunciato di essere al lavoro sullo sviluppo di nuovi spin-off di Game of Thrones, tra cui una serie sequel su Jon Snow che avrebbe visto il ritorno di Kit Harington sia come interprete del personaggio che come produttore. Ma lo sciopero degli sceneggiatori ha rallentato il tutto.

Al momento, di tutti gli spinoff di Game of Thrones in fase di sviluppo, quello intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è l'unico ad aver ricevuto un ordine ufficiale dalla HBO.

Parlando con TVLine, il boss di HBO Casey Bloys ha condiviso un aggiornamento sullo sviluppo degli altri spin-off. Il produttore ha ammesso di avere molti spin-off di Game of Thrones in fase di sviluppo, anche se "Dunk and Egg" (riferito a A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight) è l'unico ad aver ricevuto ufficialmente il via libera. Altri spin-off di Game of Thrones, tra cui quello su Jon Snow, non sono ancora pronti a ottenere la stessa approvazione definitiva.

"Abbiamo sempre sceneggiature di Game of Thrones in fase di sviluppo. Abbiamo dato il via libera a Dunk and Egg in primavera. Direi che al momento non c'è qualcos'altro in quel mondo che sia vicino al via libera o altro, ma stiamo sempre lavorando su sceneggiature e idee diverse".

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basato sulle novelle Dunk e Egg di Martin, è l'unico spin-off di Game of Thrones ad aver ricevuto un ordine ufficiale dalla HBO e le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2024, secondo Bloys. Tuttavia, ci sono molti altri progetti che sarebbero in fase di sviluppo, nessuno dei quali è stato ufficialmente approvato dalla HBO. Tra questi c'è la serie sequel di Jon Snow, che è la più attesa perché vedrebbe il ritorno del cast di Game of Thrones, in particolare Kit Harington nel ruolo di Jon Snow.

Altri spin-off di Game of Thrones che sarebbero in fase di sviluppo sono 10.000 Ships, che seguirebbe la principessa Nymeria, e The Sea Snake, che racconterebbe dei leggendari viaggi di Corlys Velaryon. Flea Bottom e Bloodmoon, invece, sarebbero stati cancellati. Lo spin-off sulla Conquista di Aegon era stato solamente vociferato.

Sembra quindi che il network stia facendo attenzione a evitare un'eccessiva saturazione. Inoltre, il pubblico sta ancora attendendo con ansia lo spin-off già in onda: la Stagione 2 di House of the Dragon debutterà nell'estate del 2024.