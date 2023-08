Game of Thrones, quali altri spinoff potrebbero essere in sviluppo?

Nonostante l'amore per Game of Thrones sembrasse appartenere al passato dopo quel finale ritenuto deludente dalla schiacciante maggioranza del fandom, la prima stagione di House of the Dragon sembra aver rimesso tutto in gioco: quali saranno, dunque, le prossime occasioni per tornare a Westeros e dintorni a colpi di spin-off?

La prima certezza riguarda ovviamente l'arrivo della seconda stagione di House of the Dragon, che dovrebbe persino esser riuscita a dribblare i potenziali problemi derivati dagli scioperi che in questi giorni stanno immobilizzando Hollywood; a seguire, non dovrebbero esserci brutte sorprese per quanto riguarda Il Cavaliere dei Sette Regni, spin-off ambientato 90 anni prima degli eventi di Game of Thrones e incentrato su sir Duncan l'Alto e sul suo scudiero Egg.

Diversa è la situazione dello spin-off su Jon Snow: la serie con Kit Harington viene data per dispersa, e ad oggi il fatto che possa effettivamente vedere la luce prima o dopo non è poi così certo; idem dicasi per la serie incentrata su Corlys Velaryon e per 10.000 Navi, show che dovrebbe portarci nella Dorne di 1000 anni fa al seguito della principessa Nymeria. Quale di questi spin-off di Game of Thrones sperate effettivamente di vedere sul piccolo schermo? Fatecelo sapere nei commenti!