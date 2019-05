Game of Thrones ha stabilito un nuovo Guinness World Record

Mentre il mondo attende la messa in onda del quarto episodio della serie, di cui vi abbiamo mostrato delle prime immagini ufficiali di Game of Thrones, Deadline riporta che la serie HBO ha stabilito un nuovo Guinness World Record.

Si tratta di quello per la più alta domanda globale in un singolo giorno, e fa riferimento alla première dell'ottava stagione: a quanto pare la serie ha superato la domanda mondiale di tutte le altre serie TV - inclusa la domanda mondiale per la premiere della stagione 7 di Game of Thrones - per qualsiasi stagione in tutte le piattaforme e mercati.

Parrot Analytics, una società di analisi dei contenuti TV specializzata nella misurazione della domanda del pubblico globale, ha collaborato con Guinness World Records per tracciare i dati e dichiarare ufficialmente la puntata la più richiesta di sempre per la televisione on-demand. La metodologia Parrot afferma di utilizzare misurazioni della domanda TV globali, in tempo reale e indipendenti dalla piattaforma. Per determinare la misurazione, Guinness e Parrot hanno tracciato la richiesta mondiale di tutte le anteprime delle serie da aprile 2015 al giorno della premiere della stagione 8 di Game of Thrones ("Winterfell"), andata in onda il 14 aprile per determinare la misurazione.

"Game of Thrones ha accumulato una richiesta pro capite di pubblico globale di 25,46 il 14 aprile 2019, il primo giorno della stagione 8. Rispetto alla domanda globale pro capite di 24,74 della premiere della stagione 7, l'ultima stagione ha raggiunto il 2,9% in più a livello mondiale. La domanda di premiere è stata particolarmente forte negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia", ha dichiarato Samuel Stadler, vicepresidente marketing di Parrot Analytics. Craig Glenday, caporedattore di Guinness, ha dichiarato che "probabilmente la serie continuerà a battere i propri record fino alla messa in onda dell'ultimo episodio, che senza dubbio avrà un impatto devastante".

Game of Thrones tornerà nella notte tra domenica 5 lunedì 6, come al solito sempre su Sky Atlantic.

Per altre notizie sulla serie, vi segnaliamo una teoria secondo la quale il merito della vittoria della Battaglia di Grande Inverno sarebbe da attribuire a Jon Snow, che avrebbe volutamente distratto il drago Viserion per permettere ad Arya di arrivare al Parco degli Dei.