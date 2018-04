Game Of Thrones stagione 8: 55 giorni di riprese per un'epica battaglia!

La notizia che segue potrebbe contenere spoiler dell'ottava stagione di Game of Thrones; se non volete leggere alcun tipo di anticipazione non proseguite la lettura.

Una battaglia durata ben 55 giorni!



Pare che la HBO stia tentando di dare il massimo per realizzare al meglio l'imminente ottava stagione della serie di successo "Il Trono di Spade". Un nuovo report rivela che una battaglia dall'enorme importanza sarà presentata in modo prominente negli episodi finali dello show.



Le spettacolari sequenze di scontro della serie, sono sempre state lunghe, estenuanti e gravose per tutti coloro che sono coinvolti nella produzione, ma quelle di questa particolare battaglia, hanno richiesto ben cinquantacinque giorni consecutivi di lavoro!



Grazie ad un post su Instagram (ora cancellato), e ottenuto per gentile concessione di Watchers on the Wall, si legge una lettera di ringraziamento simpatica e "sentita" del regista di Game of Thrones, Jonathan Quinlan, inviata al cast e alla troupe coinvolto nelle riprese faticosissime.



Nella didascalia del post c'era scritto: "Questo la dice lunga: 55 notti consecutive. 11 settimane. 3 location. Non vedrete mai più niente del genere " La lettera originale potete vederla qui sotto.



Quinlan fa riferimento alle riprese notturne alla base di Moneyglass in Irlanda e al set di schermi verdi di Magheramorne, al momento della stesura di questo articolo la terza location che è stata utilizzata per le riprese della gigantesca battaglia rimane, per ora, un mistero.



Il Trono di Spade è interpretato, tra gli altri da: Peter Dinklage nel ruolo di Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau nel ruolo di Jaime Lannister, Lena Headey nel ruolo di Cersei Lannister, Kit Harington nel ruolo di Jon Snow, Emilia Clarke nel ruolo di Daenerys Targaryen, Liam Cunningham nel ruolo di Davos Seaworth e Carice van Houten nel ruolo di Melisandre.



La stagione 8 di Game of Thrones sarà presentata in anteprima nel 2019.