Game of Thrones, la stagione 8 tra le serie più piratate del 2021

A distanza di tre anni dalla conclusione definitiva della serie madre di Game of Thrones, lo show HBO rimane uno dei più ricercati e soprattutto protagonisti della pirateria online. L'universo di Game of Thrones sta per proseguire con il primo spin-off, House of the Dragon, ma la serie tv madre continua a riscuotere grande successo.

Akramai ha raccolto i dati sulle serie tv più piratate del 2021 e Game of Thrones risulta classificarsi al sesto posto. Nel 2017 la serie è stata la più piratata per il sesto anno consecutivo ma ora, a distanza di diverso tempo dalla fine dello show, non ne vuole sapere di lasciare la Top 10. Nel 2021 si è festeggiato il decennale di Game of Thrones, quando tutto iniziò nel 2011.



Nell'elenco completo degli show maggiormente scaricati illegalmente nell'anno 2021, compaiono sul podio la prima stagione di Loki, terza serie in ordine cronologico del Marvel Cinematic Universe, con protagonista Tom Hiddleston. Al secondo posto la prima stagione di WandaVision, la prima serie tv dell'MCU, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Al terzo posto si classifica la quinta stagione di Rick and Morty, celebre serie animata firmata Adult Swim.



La lista dei dieci titoli è completata da The Falcon and the Winter Soldier, la decima stagione di The Walking Dead, la settima stagione di The Flash, la sesta stagione di Vikings, la prima stagione della serie sudcoreana True Beauty e la prima stagione di Superman & Lois.



Nel frattempo i fan si chiedono che fine ha fatto il sesto libro di George R.R. Martin su Game of Thrones.