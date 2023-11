Game of Thrones, la star di Jamie Lannister sarà Guglielmo I d'Inghilterra in una serie tv

Nikolaj Coster-Waldau, ricordato soprattutto per la sua interpretazione di Jamie Lannister in Game of Thrones, è pronto per collaborare con James Norton in una serie drammatica ambientata nel XI secolo; in particolare, sarà incentrata su Guglielmo I d'Inghilterra e la Battaglia di Hastings.

Il progetto BBC e CBS Studios, che sarà intitolato King and Conqueror, vedrà la collaborazione di Robert Johnson (Sherlock Holmes) e Baltasar Kormákur (Everest). Era il lontano 2014 quando Baltasar Kormákur lavorava a un progetto sui miti nordici.

Stando alla sinossi ufficiale, King and Conqueror "è la storia di uno scontro che ha definito il futuro di un paese – e di un continente – per mille anni, le cui radici risalgono a decenni fa e riguardano una coppia di dinastie familiari interconnesse, in lotta per il potere attraverso due fronti e un mare in tempesta. Harold di Wessex e Guglielmo di Normandia erano due uomini destinati ad incontrarsi nella battaglia di Hastings nel 1066; due alleati senza alcuna pretesa sul trono britannico, ma che, costretti dalle circostanze e dall’ossessione personale, si ritrovano in una guerra per il possesso della corona".

Norton interpreterà Harold, conte del Wessex, e sarà un produttore esecutivo (soprattutto grazie alla sua società Rabbit Track Pictures), mentre Coster-Waldau ricoprirà il ruolo di William, duca di Normandia.

"King and Conqueror darà vita ad Harold e William" dichiara Sue Deeks, responsabile dell'acquisizione dei programmi BBC. "Lo farà descrivendo le loro vite, i loro amori, le loro famiglie e l'avvincente gioco di potere ad altissimo rischio, lo stesso che garantì il loro fatidico incontro nel 1066. Con un simile talento, sia davanti che dietro la telecamera... no, non vedo davvero l’ora che questo entusiasmante progetto venga realizzato".

Ovviamente, in molti sperano che la nuova serie TV sarà all'altezza della saga basata sui romanzi di George R.R. Martin. A proposito, sapevate che Nikolaj Coster-Walday approva il finale di Game of Thrones?