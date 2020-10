Game of Thrones, una star rivela: 'Non conosco gente a cui sia piaciuta l'ultima stagione'

Ci sono cose capaci di resistere come rocce anche all'inesorabile scorrere del tempo: il generale disprezzo per l'ultima stagione di Game of Thrones è una di queste. Il finale dello show HBO è stato un boccone decisamente amaro da ingoiare per un fandom innamorato della serie e che ancora oggi stenta a perdonare alcune scelte.

A dimostrarlo ancora una volta è quanto dichiarato da uno dei protagonisti di Game of Thrones: parliamo di Thomas Brodie-Sangster, che nello show HBO è stato per più di una stagione il volto di Jojen Reed, compagno di viaggio di Bran nella sua ricerca del Corvo a Tre Occhi.

"A me è piaciuta tanto. A un sacco di persone è piaciuta, ad eccezione dell'ultimo episodio o dell'ultima stagione che sembra non esser piaciuta a nessuno. O almeno io non ho ancora incontrato qualcuno a cui sia piaciuta" ha spiegato l'attore.

Brodie-Sangster ha comunque ammesso di non aver ancora visto lo show nella sua interezza: "Sono ancora a metà della quarta stagione. Non seguo il canale giusto, ne ho perso le tracce per un po'... Ma stavo giusto pensando qualche giorno fa che dovrei rivederla, era davvero bella".

Tanto per rigirare il coltello nella piaga, ecco tutti i finali dei personaggi di Game of Thrones dal peggiore al migliore; ieri, intanto, la nostra Emilia Clarke ha compiuto 34 anni.