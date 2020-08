Game of Thrones, una star della serie delusa dal finale: 'Firmerei la petizione'

Dopo le parole di Nikolaj Coster Waldeau, che si è detto divertito dalla questione, un altro Lannister trama nell'ombra per detronizzare il finale di Game of Thrones e sostituirlo con qualcosa di suo gradimento.

"Beh, se ci fosse una petizione per cambiarlo, la firmerei. Voglio dire, l'ho visto; continuo a guardare tutta la serie anche se sono stato ammazzato in quel gabinetto, perché credo che sia una fantastica serie televisiva, sapete? Sono stato molto fortunato a farne parte. L'ho adorata; ma c'erano alcune storyline per le quali volevo sapere cosa sarebbe successo a certa gente! So che il finale ha soddisfatto un sacco di persone e ne ha deluse altrettante, e ho paura di essere in quest'ultimo gruppo", ha rivelato Charles Dance a Pop Culture.

Che Tywin Lannister, il capofamiglia poi ucciso da Tyrion, fosse un personaggio particolarmente spietato lo avevamo capito molto bene, ma ora scopriamo che l'attore che lo interpreta è anche molto sincero e ammette candidamente che vorrebbe veder cancellate dalla faccia della Terra certe scelte di sceneggiatura.

"Credo che David [Benioff] e Dan [Weiss] abbiano alzato l'asticella per quanto riguarda la sceneggiatura delle serie televisive. Sono fenomenali, ma quando tutta la faccenda si è conclusa con un comitato ho pensato solo 'Hmm, no'. Direi che in qualche modo sono rimasto deluso".

In effetti erano in molti ad attendersi un'epica battaglia finale, con morti spietate e colpi di scena sensazionali. Dopo la prima parte incentrata sulla fine dei White Walkers, la questione si è risolta con una riunione tra i membri più importanti di Westeros, e forse è proprio questo punto a non aver convinto l'interprete di Tywin.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con lui? Oppure il finale non andrebbe toccato? Game of Thrones è costato moltissimo, e per esaudire i desideri di Dance i produttori dovrebbero spendere milioni, senza contare il dover ammettere di aver sbagliato.