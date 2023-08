Game of Thrones, una star della serie rimpiange il finale:'Troppo frettoloso'

Non solo i fan di Game of Thrones hanno accolto tiepidamente il finale della serie HBO. Anche un membro del cast ha espresso le proprie perplessità sulle modalità con le quali è stata chiusa la serie basata sulle opere di George R.R. Martin. Alla produzione si imputa una certa fretta nel concludere le vicende dello show.

Intervistato dal The Times anche Conleth Hill, interprete di Lord Varys, ha dichiarato di essere rimasto particolarmente deluso dalle ultime due stagioni di Game of Thrones:"Pensavo di aver fatto qualcosa di sbagliato. Fino alle ultime due stagioni non ho ricevuto alcuna lamentela. Mi sono solo sentito frustrato per le ultime due stagioni perché Varys non era il personaggio onnisciente che era stato".



Hill ha parlato della fretta degli autori:"Penso che gli sceneggiatori volessero fare una cosa per farla finita, e lo studio HBO ne volesse fare un'altra. La stagione è stata un po' frettolosa. Ero inconsolabile ma ora sto bene così".

Nonostante Game of Thrones sia terminato il viaggio dell'universo gigantesco nel quale è inserita la serie sembra appena cominciata, dopo il successo di House of the Dragon nel 2022.



In questo periodo sono in corso le riprese della seconda stagione dello show prequel di GoT, che vedrà la luce nell'estate 2024.

Per saperne di più sulla nostra opinione riguardo l'ultimo ciclo di episodi leggete la recensione di Game of Thrones 8.