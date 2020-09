Game of Thrones, le star dello show ricordano Diana Rigg: 'La vera regina di Westeros'

Con Diana Rigg se ne va un importantissimo pezzo del cinema mondiale: il ruolo di Lady Olenna in Game of Thrones suona ora come una sorta di testamento artistico dell'attrice, capace anche nell'ultima fase della sua carriera di affascinare gli spettatori di tutto il mondo con un'interpretazione da vera fuoriclasse.

Non sono solo i fan dello show HBO, però, a ricordare l'attrice scomparsa poche ore fa: poco dopo aver ricevuto la notizia, infatti, anche le stesse star di Game of Thrones hanno cominciato a pubblicare in massa i loro messaggi di cordoglio per la perdita della celebre collega.

"Sii un drago. Il reame ricorderà sempre Diana Rigg" scrive l'account Twitter ufficiale di Game of Thrones, a cui fanno seguito Pedro Pascal ("La vera regina di Westeros"), Nikolaj Coster Waldau ("Ha sempre alzato il livello grazie al suo incredibile talento e alla sua intelligenza. È stato un onore lavorare con lei") e John Bradley ("Diana Rigg era semplicemente meravigliosa. Ma questo lo sapevate già. Tutti lo sapevano. Una notizia davvero triste").

Non solo Game of Thrones, ovviamente: nel giro di poche ore i social si sono riempiti di messaggi provenienti da esponenti di spicco del mondo del cinema e della TV, tra cui anche Mark Gatiss ed Edgar Wright. Una perdita, quella di Diana Rigg, che sembra destinata a lasciare un segno profondo in tutto il mondo dello spettacolo.